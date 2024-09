Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Betrüger erbeuten 38.000 Euro

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (03.09.) erhielt ein älteres Ehepaar aus Bergisch Gladbach gegen 14:00 Uhr einen Anruf von einer anonymen Rufnummer. Am Telefon konnten sie zunächst eine weinerliche Stimme wahrnehmen, bis dann eine Frau das Gespräch übernahm und den Senioren mitteilte, ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht befinde sich nun in Untersuchungshaft. Eine Haftstrafe könne ihr Sohn nur gegen eine Kaution in Höhe von mehreren tausend Euro umgehen.

Das Paar wurde durch die Anruferin erheblich unter Druck gesetzt, sodass sie sich schließlich auf eine Übergabe des Geldes einließen. Um 16:00 Uhr erschien dann ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift im Stadtteil Hand, nahm das Bargeld in Höhe von 38.000 Euro entgegen und fuhr in einem unbekannten Pkw wieder davon. Im Anschluss musste das Paar leider feststellen, dass es sich hierbei um einen Betrug gehandelt hat und sich ihr Sohn zu keiner Zeit in der vorgegebenen Lage befand.

Die Geschädigten können den Abholer des Bargeldbetrages wie folgt beschreiben:

Circa 40-45 Jahre alt, schlanke Statur, ungefähr 1,75m bis 1,80m groß, Drei-Tage-Bart, weiß/blaue Kappe, weißes T-Shirt, lange blaue Jeans.

Hinweise zu dieser Tat und dem flüchtigen Abholer nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. Wenn Sie Fragen zu Betrugsmaschen haben oder eine kostenlose und unverbindliche Beratung wünschen, wenden Sie sich gerne an das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell