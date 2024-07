Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Unfallflucht am Kreisel in der Parkstraße - Polizei bittet um Hinweise zu flüchtigem Verursacher

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag kam es am Kreisverkehr in der Parkstraße (Ecke Bahnhofstraße) zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 13.50 Uhr bremste ein 20 Jähriger seinen roten Toyota vor der Kreisverkehrausfahrt in Richtung der Settruper Straße ab, da ein Radfahrer hinter dem Kreisverkehr die Fahrbahn auf einem Zebrastreifen kreuzte. Ein nachfolgender Autofahrer erkannte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrer in die nächste Kreisverkehrausfahrt in Richtung Bahnhofstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen roten VW. Die Polizei aus Fürstenau bittet nun um Hinweise zu dem Flüchtigen oder seinem Fahrzeug unter 05901/961480

