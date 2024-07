POL-OS: Bad Iburg: Verkehrsunfallflucht auf der Münsterstraße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - In Osnabrück geriet zwischen Samstag (11:45 Uhr) und Sonntag (0:30 Uhr) eine Wohnung in den Fokus von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich in der Dr. Eckener-Straße gewaltsam Zutritt zu der Wohnung im Erdgeschoss und durchsuchten die Räumlichkeiten. Im Anschluss flüchteten Sie mit Diebesgut in Höhe einer geringen fünfstelligen Summe in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu dem ...

