POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 04.10.2024 - 05.10.2024

Cloppenburg/Vechta (ots) - Holzdiebstahl In der Zeit von Samstag, 28.09.2024, 12.00 Uhr, bis Donnerstag, 03.10.2024, entwendeten bislang unbekannte Täter geschätzte 3-5 Raummeter bereits gespaltenes Holz aus einer Weide in der Straße Doktorskamp in Friesoythe. Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, 03.10.2024, gegen 10:35 Uhr, beabsichtigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen Pkw an einem Tankautomaten in der ...

mehr