POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holzdiebstahl

In der Zeit von Samstag, 28.09.2024, 12.00 Uhr, bis Donnerstag, 03.10.2024, entwendeten bislang unbekannte Täter geschätzte 3-5 Raummeter bereits gespaltenes Holz aus einer Weide in der Straße Doktorskamp in Friesoythe.

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 03.10.2024, gegen 10:35 Uhr, beabsichtigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen Pkw an einem Tankautomaten in der Hauptstraße in Barßel zu betanken. Da es Probleme beim Bezahlvorgang gab, stieg der Mann wieder in sein Fahrzeug und fuhr los, obwohl die Zapfpistole noch im Fahrzeug steckte. Die Zapfpistole wurde dadurch beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Kupferdiebstahl

Im Zeitraum von Mittwoch, 02.10.2024, 12.00 Uhr, bis Freitag, 04.10.2024, 09.10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von der Aussegnungshalle des Friedhofes in Friesoythe-Markhausen ein Kupferfallrohr.

Unversicherter E-Scooter

Am Freitag, 04.10.2024, gegen 23.00 Uhr, wurde eine 48jährige Saterländerin auf der Hauptstraße in Saterland-Strücklingen durch eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert. Der E-Scooter fuhr mit einer Geschwindigkeit von ca. 40 Km/h. Da ihr Vorderlicht defekt war, hielt die Frau eine Taschenlampe in der Hand. Die Frau war im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, da aber kein Versicherungsschutz für den E-Scooter bestand wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Granatenfund

Am Freitag, 04.10.2024, gegen 15.00 Uhr, wurde durch einen 40jährigen Gehlenberger bei der Kartoffelernte eine Panzergranate aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Der informierte Kampfmittelbeseitigungsdienst erschien vor Ort und beseitigte die Granate.

