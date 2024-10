Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg -Tageswohnungseinbruch Am Mittwoch in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Braker Straße in Cloppenburg ein. Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Braker Straße ...

