Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - gefährliche Körperverletzung Am Dienstag, 01. Oktober 2024, gegen 20:25 Uhr schossen zwei Männer aus Vechta, im Alter von 21 und 24 Jahren, mit einer Federdruck Langwaffe vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Jagdhornstraße auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Hierbei trafen sie eine 39-jährige Frau aus Vechta am Oberarm. Die Frau wurde leicht verletzt, an ihrem Pkw entstand ...

