Vechta - gefährliche Körperverletzung

Am Dienstag, 01. Oktober 2024, gegen 20:25 Uhr schossen zwei Männer aus Vechta, im Alter von 21 und 24 Jahren, mit einer Federdruck Langwaffe vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Jagdhornstraße auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Hierbei trafen sie eine 39-jährige Frau aus Vechta am Oberarm. Die Frau wurde leicht verletzt, an ihrem Pkw entstand Sachschaden.

Steinfeld - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

In der Zeit von Freitag, 27. September 2024, 19:00 Uhr bis Samstag, 28. September 2024 10:15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Pedelec, CUBE Stereo Hybrid, welches bei einer Sporthalle in der Straße Am Schulplatz abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 30. September 2024, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr entwendeten unbekannte Personen ein Pedelec, Falter E 9.8, welches vor dem Gesundheitszentrum in der Franziskusstraße abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - vers. Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Samstag, 28. September 2024 19:30 Uhr bis Dienstag, 01. Oktober 2024, 09:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Falkenrotter Straße, begaben sich auf das Dach eines dortigen Elektrowarengeschäftes und verschafften sich Zugang zum Objekt. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 01. Oktober 2024, gegen 06:05 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem Pkw die L 852 / Holdorfer Straße in Fahrtrichtung Holdorf. Im Ausgang einer Rechtskurve geriet er ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Sprinter eines 41-jährigen Mannes aus Neuenkirchen-Vörden. Aufgrund des Zusammenstoßes verlor der 41-jährige die Kontrolle über seinen Pkw, überfuhr mehrere Verkehrsschilder und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurde er leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 14.500,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 01. Oktober 2024, gegen 12:45 Uhr befuhr eine 54-jährige Frau aus Diepholz mit ihrem Pkw die Münsterstraße/Rombergstraße und musste verkehrsbedingt halten. Hierbei touchierte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer, welcher links an ihr vorbei fuhr ihren Pkw. Der Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 27. September 2024, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr beschädigte eine derzeit unbekannte Person vermutlich mit seinem Einkaufswagen den geparkten Pkw eines 70-jährigen Mannes aus Dinklage. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW T-Roc, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Quakenbrücker Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 01. Oktober 2024, gegen 15:25 Uhr fuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pedelec die Stresemannstraße. Da der Pedelecfahrer durch die Nutzung seines Smartphones abgelenkt schien und auf der falschen Fahrbahnseite fuhr, hielt ein 52-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw an. Der Pedelecfahrer fuhr gegen den stehenden Pkw und entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person (Korrektur)

Am Dienstag, 01. Oktober 2024, gegen 19:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem Pedelec die Münsterstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Rombergstraße / Driverstraße überholte er die Wartepflichtigen Verkehrsteilnehmer und überfuhr die für ihn geltende rote Ampel. Ein 58-jähriger Mann aus Bakum fuhr mit seinem Pkw aufgrund des für ihn geltenden Grünlichtes in die Kreuzung ein, es kam zum Zusammenstoß. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 8.500,00 Euro.

