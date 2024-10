Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Montag, 30. September 2024 22:45 Uhr bis Dienstag, 01. Oktober 2024 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Hauptstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Imbiss. Dort entwendeten sie Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474/93942-0) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 01. Oktober 2024, gegen 07:25 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Großenkneten mit seinem Pkw die B 213 aus Cloppenburg kommend. In Höhe der Ortschaft Oldendorf überholte er einen Lkw, überfuhr die Sperrfläche und fuhr auf die Spur des Gegenverkehrs. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw einer 19-jährigen Frau aus Löningen. Anschließend prallte der Pkw des 43-Jährigen gegen die Zugmaschine eines 66-jährigen Lkw-Fahrers aus Fürstenau. Durch den Aufprall wurde der 43-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 16.000,00 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 01. Oktober 2024, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem Pkw den Beverbrucher Damm. Er wendete in Höhe der Einmündung Bürgermoor auf der Fahrbahn und übersah hierbei den entgegenkommenden Pkw einer 55-jährigen Frau aus Garrel. Durch den Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von rund 20.000,00 Euro.

