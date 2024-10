Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - versuchter Fahrraddiebstahl

Am Montag, 30. September 2024, gegen 20:30 Uhr beobachteten Zeugen, wie zwei männliche Personen versuchten ein Fahrrad im Adenauerring zu entwenden. Bei Eintreffen der Polizeibeamten und -beamtinnen flüchteten die Täter. Einer der Männer, ein 58-jähriger Mann aus Dinklage konnte im Nahbereich angetroffen werden. Nach Schilderung des vorliegenden Sachverhalts wurde seitens der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Durchsuchung an seiner Wohnanschrift angeregt. Bei der anschließenden Durchsuchung an seiner Wohnanschrift konnte ein weiteres Fahrrad aufgefunden werden. Der 58-jährige Dinklager wurde für weitere Maßnahmen zunächst zur Dienststelle nach Lohne verbracht und wurde anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Hinweise, insbesondere zum zweiten, derzeit unbekannten Täter, nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verdacht einer Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, 28. September 2024, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Keetstraße zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen nach verließ ein 65-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw, einem schwarzen Daimler/Mercedes Benz C220, den Parkplatz und touchierte dort unter anderem einen Wegweiser. Der 65-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, er stritt jedoch ab, den Pkw selbst geführt zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Vorfall auf dem Parkplatz beobachtet haben könnten und Angaben hinsichtlich des Pkw-Fahrers machen könnten. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

