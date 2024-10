Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl mehrerer hundert Meter Kabel

In der Zeit von Sonntag, 29. September 2024, 15:00 Uhr bis Montag, 30. September 2024, 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf das Gelände einer Baustelle in der Gehlenberger Straße und entwendeten mehrere hundert Meter Kabel. Der Schaden wurde auf über 20.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 01. Oktober 2024, gegen 06:50 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw einer 52-jährigen Frau aus Barßel. Der derzeit unbekannte Verkehrsteilnehmer befuhr die Ankerstraße und verlor in Höhe der Hausnummer 11 einen größeren Keramikgegenstand. Hierdurch wurde der Pkw der 52-Jährigen beschädigt. Der Verursacher sammelte zwar die Keramikteile wieder auf, kümmerte sich jedoch nicht um eine weitere Schadensregulierung. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/92220-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell