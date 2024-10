Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Opfer fehlt nach körperlichem Angriff Geldbörse Am 02.10.2024, gegen 21:10 Uhr ist es im Stadtgebiet Friesoythe vor einem Lokal in der Alte Mühlenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Zeugen berichteten, dass zwei unbekannte Täter das 26-jährige männliche Opfer angegriffen und im Verlauf am Boden liegend getreten hätten. Im Verlauf der Behandlung durch den Rettungsdienst stellte das Opfer fest, dass sein Portemonnaie fehlte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93390) entgegen.

Friesoythe - Gefährliche Körperverletzung Am 03.10.2024, gegen 03:14 Uhr ist es in einem Lokal in der Alte Mühlenstraße im Stadtgebiet Friesoythe zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Das 22-jährige männliche Opfer wurde von vier bis fünf Personen körperlich angegriffen. Hierbei wurde dem Opfer eine Flasche ins Gesicht geschlagen und er wurde am Boden liegend getreten. Die Verursacher flüchteten und sind bisher unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93390) entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss Am 03.10.2024, gegen 03:15 Uhr befuhr eine 29-jährige weibliche Fahrzeugführerin aus Friesoythe die Straße Auf dem Wischkamp in Friesoythe. Die Polizeibeamten stellten fest, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,90 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugführerin erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Barßel - PKW-Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 03.10.2024, gegen 03:20 Uhr ein in einer Parkbucht in der Lange Straße in Barßel geparkter Pkw in Brand. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Barßel war mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Pkw-Brand. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenssumme kann nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer schwer und zwei leicht verletzten Personen Am 02.10.2024, gegen 14:06 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw die Wangerooger Straße in Friesoythe in Richtung Oldenburger Ring. Beim Queren des Kreuzungsbereichs Wangerooger Straße/ Oldenburger Ring übersah der Fahrzeugführer einen von links kommenden auf dem vorfahrtsberechtigten Oldenburger Ring fahrenden 22jährigen Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Der 63jährige Fahrzeugführer und seine 47-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der 22-jährige Fahrzeugführer wurde schwer verletzt.

Saterland - Sachbeschädigung

In der Zeit vom 01.10.2024, gegen 08:00 Uhr bis 02.10.2024, gegen 08:00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack eines auf einem Grundstück in der Eschstraße in Strücklingen abgestellten Pkw der Marke Kia. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland (04498-923770) entgegen.

