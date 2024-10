Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 03.-03.10.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg -Tageswohnungseinbruch

Am Mittwoch in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Braker Straße in Cloppenburg ein. Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Braker Straße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Garrel - Tageswohnungseinbruch

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:15 Uhr in Garrel an der Nikolausdorfer Straße. Dort wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen und ebenfalls Schmuck entwendet. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr befuhr ein Fahrer des Roten Kreuzes die Friedrich-Pieper-Straße in Cloppenburg. Als er an einem Fußgänger vorbeifuhr, trat dieses unvermittelt mit dem Fuß gegen den PKW, wodurch eine Beule im Lack entstand. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der männliche Verursacher entfernte sich anschließend unerkannt. Der Mann war mit einem Hund unterwegs. Auch hier sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Essen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Dass ihm der Führerschein bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt angenommen worden war, hielt einen 62-jährigen Essener am Mittwoch gegen 07:45 Uhr nicht davon ab, wieder in seinen Opel zu steigen und zu fahren. Dabei wurde er beobachtet. Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 06:45 Uhr kam es in Garrel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Ein 56-jähriger Garreler befuhr mit einem Mercedes Sprinter die Hauptstraße in Richtung Nikolausdorf und beabsichtigte nach links in die Böseler Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen auf der Querungshilfe in Richtung Ortsmitte mit seinem E-Scooter fahrenden 19-jährigen Garreler. Bei dem Zusammenstoß wurde der 19-Jährige leicht verletzt.

Peheim - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch gegen 07:00 Uhr begegneten sich zwei Sattelzüge auf der Vreesner Straße in Peheim. Dabei kam es zur Berührung der Außenspiegel. Der Unfallverursacher, welcher auf die entgegenkommende Fahrbahn geraten war, setzte mit seiner Sattelzugmaschine unvermittelt die Fahrt in Richtung Molbergen fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Molbergen unter Telefon 04475/941220 zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 08:15 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem PKW in der Cloppenburger Innenstadt. Ein 15-jährige Cloppenburgerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Fritz-Reuter-Straße in Richtung Sevelter Straße auf der falschen Straßenseite und ohne Licht. Zudem missachtete sie das Rotlicht an der Ampelkreuzung Fritz-Reuter-Straße/Augustin-Wibbelt-Straße. Eine 19-jährige Cloppenburgerin, welche mit ihrem Daimler in Richtung Marktplatz fahren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch gegen 06:55 Uhr befuhr ein 17-Jähriger aus Löningen den Geh- und Radweg mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Löningen. Als ihm ein Fahrradfahrer in Schlangenlinien entgegenkam, wich der 17-Jährige nach links aus und stützte in einen Graben. Dabei wurde er schwer verletzt und nach Erstversorgung durch einen RTW in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrradfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei Löningen bitten Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 05432/803840 zu melden.

Essen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch kam es in der Zeit von 09:50 Uhr bis 13:50 Uhr zu einer Unfallflucht an der Langen Straße in Essen. Ein unbekannter Verursacher beschädigte einen auf Höhe der Hausnummer 38 abgestellten Ford Mondeo eines 45-jährigen Molbergers. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Essen unter Telefon 05434/924700 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen ca. 17:00 Uhr auf der Böseler Straße. Ein 48-jähriger Garreler befuhr mit seinem Pedelec den linksseitigen Radweg in Richtung Bösel. Ein 43-Jähriger aus Bösel befuhr die Böseler Straße in gleicher Richtung und bog nach links in die Straße Im Fange ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Pedelec-Fahrer stark ab und stürzte in Folge dessen. Dabei wurde er leicht verletzt und es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an seinem Pedelec.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 19:10 Uhr parkte ein 40-jähriger Löninger mit seinem VW Passat auf dem Parkplatz des K+K an der Angelbecker Straße in Löningen rückwärts aus und erfasste dabei eine 81-jährige Fußgängerin aus Löningen, welche sich hinter dem PKW befand. Die Fußgängerin kam zu Fall und wurde schwer verletzt

