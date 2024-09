POL-DN: Linienbusse stillgelegt

Düren (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (05.09.2024) drang ein bislang Unbekannter in eine Wohnung in der Arnoldsweilerstraße in Düren ein. Die Kriminalpolizei ermittelt. Während die 54-jährige Bewohnerin schlief, drang der Täter gegen 04:00 Uhr über die Terrassentür in die Wohnung ein. Nachdem die 54-Jährige das Licht einschaltete, flüchtete der Täter, der wie folgt beschrieben werden kann: - ca. 160 cm ...

mehr