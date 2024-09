Polizei Düren

POL-DN: Raub am frühen Morgen

Düren (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.09.2024) kam es in der Nähe des Hauptbahnhofs Düren zu einem Raubüberfall auf einen 30-jährigen Mann aus Düren. Der Mann war zu Fuß auf dem Weg zum Bahnhof, als er in der Lagerstraße von drei bislang unbekannten Tätern angegriffen wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Die drei männlichen Täter gingen zunächst an dem Geschädigten vorbei, kehrten jedoch kurze Zeit später um und folgten ihm. In der Lagerstraße wurde der Mann um 06:30 Uhr von einem der Täter am Arm und Kragen gepackt, während ein weiterer Täter den Gurt der Umhängetasche des Geschädigten mit einem Messer durchtrennte. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Bahnhofsunterführung. Verletzt wurde der Geschädigte nicht, jedoch entwendeten die Täter eine Umhängetasche, in der sich unter anderem Bargeld im oberen zweistelligen Eurobereich und ein Handy befanden. Der Geschädigte kann die unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

Täter 1:

- ca. 175 cm groß - ca. 25 Jahre alt - kurzgeschnittener Vollbart - dunkle Jeanshose - schwarze Jacke - Basecap

Täter 2:

- ca. 175cm groß - Trainingsanzug

Täter 3:

- ca. 170 cm groß - Oberteil mit roter Kapuze - Basecap

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell