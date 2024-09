POL-DN: Raub vor dem Hoesch-Museum - Zeugen gesucht

Düren (ots) - Derzeit noch Unbekannte stiegen am frühen Mittwochmorgen (04.09.2024) in einen Drogeriemarkt in der Kuhgasse in Düren ein. Gegen 03:17 Uhr wurden Beamte der Polizeiwache Düren zu dem Markt gerufen. Der oder die Täter zerstörten ein Schaufenster, gelangten in den Verkaufsraum und stahlen nach ersten Erkenntnissen Parfüm. Die hinzugerufene Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zu den Tätern und dem Diebesgut auf. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

