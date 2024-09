POL-DN: Betrügerische Online-Transaktionen

Düren (ots) - Zwischen Montagnachmittag (02.09.2024) und Dienstagmorgen (03.09.2024) gelangten bislang unbekannte Einbrecher in die Räumlichkeiten eines Restaurants auf der Valencienner Straße. Die Täter verschafften sich zwischen 16:00 Uhr am Montag und 05:20 Uhr am Dienstag gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Restaurants. Sie durchwühlten diverse Schränke in dem Lokal am Stadtpark und flüchteten im Anschluss unerkannt. Die Kriminalpolizei war vor Ort und ...

