POL-HI: Kennzeichendiebstähle in Bad Salzdetfurth und Bockenem - Zeugenaufruf -

BAD SALZDETFURTH / BOCKENEM (lud)

In den Stadtgebieten Bad Salzdetfurth und Bockenem kam es in den zurückliegenden Tagen zu zwei Kennzeichendiebstählen. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Zwischen dem 10.03.2024, 19:00 Uhr und dem 11.03.2024, 09:00 Uhr kam es in der Straße Am Papenberg in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Diebstahl eines hinteren Kennzeichenschilds von einem dort geparkten Renault Twingo.

Im Zeitraum des 12.03.2024, 18:00 Uhr bis zum 13.03.2024, 15:15 Uhr kam es im Schlagenweg in 31167 Bockenem ebenfalls zu einem Diebstahl eines hinteren Kennzeichenschilds. Darüber hinaus wurde hierbei bei dem tatbetroffenen Opel Astra die Kennzeichenhalterung beschädigt.

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nummer 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

