Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallanzeige endet mit Blutentnahme

Ilmenau (Ilmkreis) (ots)

Am frühen Samstagmorgen meldete ein 51-jähriger Mann eine Verkehrsunfallflucht in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße in Ilmenau. Nach Aussage des Anrufers habe das hinter ihm parkende Fahrzeug wahrscheinlich einen Schaden an seinem Fahrzeug verursacht. Die eingesetzten Beamten prüften den Sachverhalt, konnten allerdings keine Schäden an beiden Pkws feststellen. Was die Beamten allerdings feststellten, waren Schwierigkeiten bei dem Mitteiler, als dieser sein Fahrzeug zur weiteren Begutachtung aus der Parklücke fuhr. Im Rahmen einer Fahrtüchtigkeitsprüfung verlief ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Methamphetamin und Opiate. Der anfängliche Mitteiler der Verkehrsunfallflucht wurde nun selbst als Betroffener im Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln geführt und in ein Krankenhaus zur Blutentnahme verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell