Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - vers. Einbruchdiebstahl

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwoch, 02. Oktober 2024 18:00 Uhr bis Donnerstag, 03. Oktober 2024, 15:45 Uhr auf das Gelände einer Firma in der Osnabrücker Straße und verschafften sich Zutritt zum Werkstattsbereich. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 03. Oktober 2024, in der Zeit von 05:30 Uhr bis 11:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Dinklager Landstraße und beschädigten die Eingangstür eines dortigen Schützenvereines. Der Schaden wurde auf 250,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung an Pkw

Am Donnerstag, 03. Oktober 2024, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 20:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf den Parkplatz eines Rasthofes in der Wahlder Straße und beschädigten einen dort geparkten Pkw, Audi A4 Cabriolet. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Verfolgungsfahrt

Am Donnerstag, 03. Oktober 2024, gegen 16:05 Uhr fuhr ein 19-jähriger Heranwachsender aus Visbek mit seiner Simson (zugelassen für 50km/h) auf der Oldenburger Straße. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Vechta beabsichtigte den 19-Jährigen zu kontrollieren. Dieser versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen und erreichte hierbei Geschwindigkeiten von 150km/h. Gegen den 19-Jährigen wurde nun ein Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer

Am Donnerstag, 03. Oktober 2024, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 16-jähriger mit seinem Krad die Langweger Straße in Richtung Holdorf. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus Transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell