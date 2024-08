Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Tabakwaren aus Lagerraum eines Discountmarktes in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 20. August 2024, in der Zeit von 18.00 - 19.00 Uhr, gelangten unberechtigte Personen in das Lager eines Discounters an der Langenberger Straße.

Aus Rollcontainern und Vitrinen entwendeten sie Zigaretten im Wert von ungefähr 3.000 Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen im Markt bzw. in der Nähe des Marktes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

