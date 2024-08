POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Nordenham schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Einen erheblich alkoholisierten Autofahrer stoppte die Autobahnpolizei am Mittwoch, 21. August 2024, gegen 21:45 Uhr, auf der Autobahn 29 in Großenkneten. Der 37-jährige Mann aus der Gemeinde Wardenburg befuhr die Autobahn in Richtung Oldenburg und wurde kurz hinter der Anschlussstelle Ahlhorn auf einem Parkplatz kontrolliert. Beim Aussteigen aus ...

