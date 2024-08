POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Einen stark alkoholisierten Autofahrer stoppte die Polizei am frühen Donnerstag, 22. August 2024, 00:45 Uhr, in Delmenhorst. Die Beamten befuhren mit einem Streifenwagen die Mühlenstraße in Richtung Marktstraße und beobachteten, dass ein vorausfahrender Opel trotz Rotlicht zeigender Ampel nach rechts in die Rudolf-Königer-Straße einbog. Sie ...

