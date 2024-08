Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Stark alkoholisierter Autofahrer im Stadtgebebiet

Delmenhorst (ots)

Einen stark alkoholisierten Autofahrer stoppte die Polizei am frühen Donnerstag, 22. August 2024, 00:45 Uhr, in Delmenhorst.

Die Beamten befuhren mit einem Streifenwagen die Mühlenstraße in Richtung Marktstraße und beobachteten, dass ein vorausfahrender Opel trotz Rotlicht zeigender Ampel nach rechts in die Rudolf-Königer-Straße einbog. Sie folgten dem Fahrzeug und kontrollierten den Fahrer in unmittelbarer Nähe zur Dienststelle. Der 42-jährige Fahrer machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Die Durchführung eines Alkoholtests war nicht möglich.

Gegen den Mann aus Polen ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Ein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, weil er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell