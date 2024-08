Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbrüche im Stadtgebiet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach zwei Einbrüchen im Bereich der Innenstadt von Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 20. August 2024, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 21. August 2024, 08:00 Uhr, sind bislang unbekannte Personen in das Gebäude einer sozialen Betreuungseinrichtung in der Parkstraße eingebrochen. Unter anderem entwendeten sie Bargeld und verursachten Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Im selben Zeitraum waren die Geschäftsräume einer Versicherung in der Lange Straße das Ziel von Einbrechern. Auch hier verschafften sie sich durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Gebäude. Die Suche nach Wertgegenständen blieb hier aber erfolglos. Trotzdem entstanden Schäden in Höhe von 3.000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04221/1559-115 entgegen.

