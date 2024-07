Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Linienbus muss bremsen: Zwei verletzte Fahrgäste

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen erlitten haben zwei Insassen eines Busses am Montag in Bocholt. Der Busfahrer hatte stark abbremsen müssen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Linienbus gegen 14.10 Uhr auf der Kurfürstenstraße aus Richtung Innenstadt kommend unterwegs gewesen. Ein Unbekannter war mit seinem Auto von der Wernerstraße in die Kurfürstenstraße eingebogen. Er befand sich vor dem Bus und hatte seine Geschwindigkeit plötzlich erheblich verringert, um nach rechts in die Prinzenstraße abzubiegen. Als daraufhin der Busfahrer ebenfalls stark bremste, stürzten eine 44-Jähriger und ein Zehnjähriger. Bei dem abbiegenden Pkw soll es sich um einen kleinen schwarzen Wagen gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

