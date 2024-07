Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Firma eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Robert-Bosch-Straße;

Tatzeit: zwischen 01.07.2024, 19.00 Uhr, und 02.07.2024, 05.55 Uhr;

Gewaltsam in eine Firma mit Sitz in Bocholt eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag. Die Täter verschafften sich Zutritt durch Aufhebeln einer Metalltür. Im Inneren des Gebäudes versuchten sie eine weitere Tür zu öffnen, dies gelang ihnen allerdings nicht. Nach ersten Erkenntnissen verließen sie den Tatort ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ms)

