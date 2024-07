Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Kollision mit Kind entfernt

Ahaus (ots)

Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem leicht verletzten Kind eine daran beteiligte Autofahrerin. Das Geschehen hat sich bereits am Donnerstag, 27.06.2024, in Ahaus abgespielt. Ein Elfjähriger hatte mit seinem Fahrrad einen Rad- und Fußweg aus Richtung Adenauerring kommend in Richtung Ammelner Weg befahren. Den Angaben des Geschädigten zufolge kam es im weiteren Verlauf auf der Kreuzung mit der Straße Scharfland zur Kollision mit einem von rechts kommenden Pkw. Dabei habe es sich um einen türkis-blaues Auto gehandelt, vermutlich ein SUV. Die Fahrerin habe sich nach einem kurzen Wortwechsel entfernt. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

