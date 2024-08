POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Stadland leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Nach zwei Einbrüchen im Bereich der Innenstadt von Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen. In der Zeit von Dienstag, 20. August 2024, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 21. August 2024, 08:00 Uhr, sind bislang unbekannte Personen in das Gebäude einer sozialen Betreuungseinrichtung in der Parkstraße eingebrochen. Unter anderem entwendeten sie Bargeld und ...

