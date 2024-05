POL-REK: 240507-1: Autofahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bergheim (ots) - Zeuge gab entscheidenden Hinweis Polizisten haben am Samstag (4. Mai) einen mutmaßlichen Drogendealer (18) in Bergheim vorläufig festgenommen. Neben Drogen, Geld, Mobiltelefonen und einem Rucksack, stellten die Beamten auch einen Schlagstock sicher. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Drogenhandels ...

