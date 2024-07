POL-PPKO: Nachtragsmeldung - Aktueller Polizeieinsatz in der Ortslage Sinzig

Koblenz (ots) - Im Zusammenhang mit dem Brand des historischen Gebäudes "Haus 4 Türme" am 03.07.2024 in Bad Ems hat die Kriminalinspektion Montabaur bereits am Mittwoch die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursachenermittlung gestaltet sich nicht zuletzt aufgrund des Schadensbildes sowie des hohen Schadensausmaßes besonders schwierig. Es werden u.a. Gutachter in ...

mehr