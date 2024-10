Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 06. Oktober 2024, in der Zeit von 15:20 Uhr bis 16:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 68-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Dieser hatte seinen Pkw auf einem Parkplatz eines Strandhotels in der Straße Im Katzenberg abgestellt. Der Schaden wurde auf 5.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Sonntag, 06. Oktober 2024, gegen 14:35 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann aus Essen (Old.) mit seinem Pkw die Ermker Straße in Richtung Ermke. An der Kreuzung zur Martrumer Straße beabsichtigte er geradeaus weiterzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtberechtigten Pkw eines 22-jährigen Mannes aus Molbergen. Durch den Zusammenstoß wurden der 72-Jährige und seine 78-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Essen (Old.), leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Schaden von ca. 8.000,00 Euro.

