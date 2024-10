Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Container angegangen

In der Zeit zwischen Samstag, 5. Oktober 2024, und Montag, 7. Oktober 2024, begab sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam auf das Grundstück der Wertstoffsammelstelle in der Ringstraße. Dort brach sie in eine Gartenhütte sowie in einen Container ein. Hier entwendete die Person nach bisherigen Erkenntnissen Gegenstände des täglichen Bedarfs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - E-Bike-Diebstahl

Am Samstag, 5. Oktober 2024, zwischen 22.00 Uhr und 22.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person zwei verschlossen bei einer Gaststätte in der Lindenstraße abgestellte E-Bikes der Marke Batavus Finez ego Power 500 RT und Riese & Müller, Swing City. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Garage

In der Zeit zwischen Sonntag, 6. Oktober 2024, 20.00 Uhr und Montag, 9.00 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person gewaltsam in eine Garage in der Schützenstraße ein und entwendete hier zwei Mountainbikes der Marke Cube sowie Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - E-Scooter entwendet

Am Sonntag, 6. Oktober 2024, gegen 2.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter der Marke Ninebot, welcher verschlossen in einem rückwärtigen Grundstücksbereich in der Dr. -Herrmann-Siemer-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Dieseldiebstahl

Zwischen Mittwoch, 2. Oktober 2024, 17.00 Uhr und Freitag, 4. Oktober 2024, brach eine bislang unbekannte Person die Tankdeckel von drei LKW auf und entwendete mehrere hundert Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell