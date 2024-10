POL-CLP: Einzelmeldung

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ergänzende Pressemeldung zum gestrigen Einsatz in Löningen

Wie bereits berichtet, kam es am 07.10.2024, um 15:45 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz im Rathaus von Löningen. Ein junger Mann, der Asylbewerber ist und sich seit rund drei Monaten in Deutschland aufhält, hatte dort eine Verlegung in eine andere Unterkunft gefordert. (Link zur PM vom 07.10.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5880942 )

Nachdem ihm diese verweigert wurde, wurde er gebeten, das Gebäude zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, woraufhin alarmierte Polizeikräfte einen Platzverweis aussprachen.

Trotz mehrfacher Aufforderung verließ der Mann das Rathaus nicht. Unter Anwendung von unmittelbarem Zwang sollte der Platzverweis durchgesetzt werden. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem die betroffene Person erheblichen Widerstand leistete und so zunächst nicht aus dem Gebäude zu verbringen war. Beide Beamten wurden dabei leicht verletzt, letztendlich verließ der Mann das Gebäude dann doch.

Da der Mann offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation war entschieden sich die Beamten dazu Distanz zu wahren und Unterstützung anzufordern, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Das zuvor eingesetzte Reisstoffsprühgerät blieb bei der Person ohne erkennbare Wirkung. Kurz darauf begann der Mann Steine gegen die Glaselemente des Rathaus-Eingangs zu werfen. Die Mitarbeitenden des Rathauses waren nicht in Gefahr, da sie sich auf Empfehlung der Polizei in sicherere Bereiche des Gebäudes zurückgezogen hatten. Andere Personen waren ebenfalls nicht unmittelbar gefährdet. Durch die Handlungen der männlichen Person sind erhebliche Schäden an der Glasfassade des Gebäudes entstanden.

Nachdem die Unterstützungskräfte eintrafen, wurde der Mann widerstandslos in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Zustands umgehend in ärztliche Betreuung übergeben. Er befindet sich derzeit in einer psychiatrischen Einrichtung. Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.

Der Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Ltd. PD Jörn Kreikebaum äußert sich zum gestrigen Einsatz: "Die Videos zu dem Einsatz sind sicher schwer zu ertragen. Aber die Beamten vor Ort mussten eine Entscheidung treffen, entweder massiv gegen den Täter vorgehen, bei dem schon vorher einfache körperliche Gewalt und der Einsatz des Reisgases nicht gewirkt haben, oder die Sachbeschädigungen solange zuzulassen, bis Unterstützungskräfte eintreffen."

