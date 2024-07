POL-NB: Einbruch in einen Blumenladen

Neustrelitz (ots) - Am Morgen des 16.07.2024 wurde über den Notruf der Polizei ein Einbruch in einen Kindergarten in der Pestalozzistraße in Neustrelitz bekannt. Die Kollegen des Polizeihauptreviers konnten gemeinsam mit einer Mitarbeiterin der Einrichtung vor Ort feststellen, dass die Hintereingangstür vermutlich aufgehebelt wurde und sich die bislang unbekannten Täter so Zutritt zum Gebäude verschafft haben. ...

