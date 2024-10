Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 12/13.10.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum -Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen-

Am 12.10.2024; 17:20 Uhr, kommt es in 49456 Bakum, OT Lüsche, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen nach einem Vorfahrtsverstoß. Ein 67-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage beabsichtigt von der Dorfstraße kommend die Essener Straße geradeaus zu überqueren. Hierbei übersieht der PKW-Fahrer einen 20-jährigen PKW-Fahrer aus Goldenstedt, der die Essener Straße in Richtung Vechta befuhr. Im Kreuzungsbereich kommt es zur Kollision der Fahrzeuge, wodurch der 20-jährige aus Goldenstedt sowie der 12-jährige Beifahrer im Fahrzeug des Unfallverursachers leicht verletzt wurden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20000 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit Trunkenheit-

Am Samstag den 12.10.2024 befuhr gegen 14:48 Uhr ein 49-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Bundesstraße 69 aus Richtung Emstek kommend in Richtung Diepholz. In Höhe der Ausfahrt zum Bokerner Damm kam der Fahrzeugführer aufgrund von Alkoholeinfluss nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei mehrere Verkehrszeichen. Auch am Pkw selbst entstand Sachschaden (Sachschaden insgesamt 6000 Euro). Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab den Wert: 1,74 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Vechta - Einbruch in Großtagespflegestelle

Im Zeitraum vom 09.10.2024 bis zum 12.10.2024 kam es in der Welper Straße bei der dortigen Großtagespflegestelle zu einem Einbruch. Unbekannte Täter betraten den Garten im rückwärtigen Bereich und verschafften sich durch Aufhebeln und Einschlagen der Balkontür Zugang in das Gebäude. Zeugen die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta Tel: 04441/9430 zu melden.

Lohne - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Sonntag, 13.10.2024, gegen 08:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger aus Oldenburg die Dinklager Straße in Lohne in Richtung Lohne. Dabei kam er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch der PKW im Straßengraben landete. Der 21-jährige sowie sein 22-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Ein Verkehrszeichen sowie der PKW des Fahrzeugführers wurden dabei beschädigt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

