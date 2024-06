Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Warza (Landkreis Gotha) (ots)

Am 15. Juni führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der L2123, zwischen Goldbach und Warza durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Bereich, aufgrund von Splitt auf der Fahrbahn, 30 km/h. 183 Fahrzeuge wurden mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Sechs Fahrzeugführern droht ein Fahrverbot. Ein Verkehrsteilnehmer passierte die Messstelle mit 92 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bereits am 12. Juni ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dieser Strecke. Auch in diesem Fall war der Fahrzeugführer augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5800296). (jd)

