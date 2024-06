Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Diebstahl aus Geldausgabeautomat

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 14.06.2024 zwischen 02.00 Uhr und 05.20 Uhr drangen mehrere unbekannte Täter über das Dach des Einkaufszentrums in einen Serviceraum im Gebäude ein. Den Tätern gelang es dort einen Gelausgabeautomaten brachial zu öffnen und eine hohe Summe Bargeld zu entwenden. Die geführten Ermittlungen ergaben, dass das Fluchtfahrzeug im rückwärtigen Bereichs des Einkaufszentrums, in der Straße "In der Aue" abgestellt gewesen sein könnte. Von dort aus näherten sich die Täter auch dem späteren Tatort an. Zum Typ oder Kennzeichen des PKW liegen keine Informationen vor. Nach der Tat flüchteten die Täter mit dem Fahrzeug, dass gegen 05.20 bis 05.25 Uhr nochmals an der Bushaltestelle im Bereich der Liebensteiner Straße in Fahrtrichtung Gräfenroda angehalten haben soll. Die Kriminalpolizei Gotha sucht Zeugen, denen am Einkaufszentrum Plaue, im Bereich der Straße "In der Aue" bzw. in der Liebensteiner Straße ein verdächtiges Fahrzeug oder drei Personen zu Fuß aufgefallen sind. Wer hat im Zusammenhang mit der geschilderten Straftat verdächtige Wahrnehmungen gemacht, ggf. auch schon einige Tage vor der sorgfältig geplanten Tat. Insbesondere gesucht wird eine weibliche Person, die gegen 05.20 Uhr im genannten Bereich einen Hund (mittelgroß, längeres schwarzes Fell) ausgeführt hat. Die Kriminalpolizei Gotha fragt weiter: Wurde in letzter Zeit irgendwo ein Handfeuerlöscher (6 kg) entwendet? Ein solcher Feuerlöscher wurde durch die Täter entleert am Tatort zurückgelassen. Wer kann Angaben zur Straftat machen? Hinweise werden unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0153701/2024) entgegengenommen.

