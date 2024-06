LPI-GTH: Brand

Ilmenau (ots) - In eine Bar in der Lindenstraße drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam ein und entwendeten Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen Eurobetrages. Weiterhin beschädigten der oder die Täter Teile des Interieurs und verursachten einen geschätzten Schaden von 8.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen 04.10 Uhr und 13.20 Uhr des 16. Juni verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei ...

