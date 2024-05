POL-EL: Papenburg - VW beschädigt

Dalum (ots) - Bereits am Wochenende vom 19. bis zum 21. April haben bislang unbekannte Täter in Dalum die Ortstafeln an den Straßen Wiesenstraße und Busackerweg entwendet. Die Gemeinde Geeste schätzt den Schaden auf circa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dalum unter der Rufnummer 05937 / 970050 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr