Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fotoausstellung "Bürgerstimmen gegen Häusliche Gewalt" eröffnet (Fotos)

Nordhorn (ots)

In der vergangenen Woche hat der Arbeitskreis gegen häusliche Gewalt die Ausstellung "Bürgerstimmen gegen Häusliche Gewalt" im Rahmen einer Feierstunde im Kulturzentrum "Alte Weberei" in Nordhorn offiziell eröffnet. Kriminalhauptkommissar Uwe van der Heiden vom Präventionsteam des Polizeikommissariates Nordhorn sowie Jenny Verwolt von der Beratungsstelle "Hobbit" begrüßten alle Gäste und machten deutlich, dass häusliche Gewalt weiterhin ein aktuelles Thema in der heutigen Zeit sei. Um darauf aufmerksam zu machen, erstellte der Arbeitskreis, bestehend aus Vertretern der Stadt, des Landkreises, der verschiedenen Beratungsstellen sowie der Polizei, die Fotoausstellung. Dabei liehen die unterschiedlichsten Personen aus Nordhorn dieser einzigartigen Ausstellung ihr Gesicht und ihre Stimme und bezogen Stellung zu diesem außerordentlich wichtigen Thema. Auch Landrat Uwe Fietzek zeigt sich beeindruckt von der Ausstellung. Er machte in seiner Rede deutlich, dass dieses Thema aktueller und bedeutsamer denn je sei und es daher, umso wichtiger sei, darauf aufmerksam zu machen: "Es ist wichtig, das Thema aus der Tabuzone herauszuholen". Zudem hob er hervor, wie wichtig die Arbeit des Arbeitskreises sei und bedankte sich bei allen Akteuren. Auch die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Nordhorn Elke Liening rief die Anwesenden dazu auf "das Thema immer wieder anzusprechen und weiterhin die vielen Akteure des Arbeitskreises zu unterstützen". Die Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Nicola Simon appellierten an die Zivilcourage der Zuhörer und machte deutlich, dass dieses Gewaltphänomen nicht zu tolerieren sei. Sie bedankte sich für die tolle Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis und appellierte: "den Betroffenen Mut zu machen, sich aus ihrer Situation zu lösen". Welche hohe Emotionalität hinter "Häuslicher Gewalt" steckt, zeigte die deutsche Meistern im Poetryslam, Theresa Sperling, in ihrer extra zur Ausstellungseröffnung verfassten Lyrik auf. Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung zudem durch Sängerin Sara Rakers. Die Ausstellung kann im Kulturzentrum "Alte Weberei" in Nordhorn bis zum 31. Mai besucht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell