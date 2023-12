Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Linksabbieger übersieht Gegenverkehr

Bild-Infos

Download

Brakel (ots)

Am Donnerstag, 14. Dezember, gegen 22.15 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Höxteraner mit seinem grünen Audi stadtauswärts auf der Warburger Straße in Brakel. Auf Höhe der Einmündung "Am Bahndamm" beabsichtigte er links abzubiegen. Dabei übersah der Höxteraner den entgegenkommenden blauen Twingo, welcher mit zwei Frauen aus dem Kreis Höxter, 20 und 23 Jahre, besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß, bei der sich die 23-jährige Beifahrerin leicht verletzte. Sie suchte nach der Unfallaufnahme einen Arzt auf. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschlepper geborgen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 6.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich zeitweise komplett gesperrt./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell