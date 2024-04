POL-HA: Nach räuberischem Ladendiebstahl zwangseingewiesen

Hagen-Haspe (ots) - Polizeibeamte hielten am Samstagabend (20.04.2024) in Haspe einen 56-jährigen E-Scooter-Fahrer an, der unter Alkoholeinfluss stand. Gegen 22.40 Uhr hielten die Polizisten den Mann in der Voerder Straße für eine allgemeine Verkehrskontrolle an. Sofort bemerkten sie Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,34 Promille an. Der 56-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. ...

