Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Einbruch in Hühnerstall

In der Zeit von Samstag, 12.10.2024, 15:30 Uhr bis Sonntag, 13.10.2024, 10:00 Uhr, brachen unbekannte Täter die Türen eines Hühnerstalls in der Straße "Jeddebrok" in Damme auf. Im weiteren Verlauf wurde sich auch gewaltsam Zutritt zu einem anliegenden Werkzeugschuppen verschafft. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, ist derzeit unbekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491 999360 entgegen.

Goldenstedt - Sattelzug überladen

Am 12.10.2024, gegen 12:15 Uhr, wurde der 19-jährige Führer eines Sattelzuges aus Goldenstedt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei bestätigte sich der Verdacht der BeamtInnen, dass der Sattelzug zu viele Kartoffeln geladen hatte. Zudem stellte sich heraus, dass die Kalibrierung des im Fahrerhaus verbauten Kontrollgerätes abgelaufen war. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 13.10.2024, gegen 11:40 Uhr, befuhr eine 20-jährige PKW-Führerin aus Neuenkirchen-Vörden die Straße "Am Wiehbusch" in Fahrtrichtung Schwichteler Straße in Vechta. Zeitgleich befuhr ein 49-jähriger PKW-Führer aus Vechta die Straße "Am Wiehbusch" in Richtung "Am Feldkamp". Im Kreuzungsbereich missachtete die Fahrzeugführerin die Vorfahrt des von rechts kommenden Vechtaers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 20-jährige leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell