Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe überlisten Seniorin

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (27.08.), kam es in der Zeit von 13:15 bis 13:35 Uhr, zu einem Trickdiebstahl in der Wohnung einer Meerbuscher Seniorin. Die Täter erbeuteten in dem Mehrfamilienhaus am Laacher Weg in Büderich den Goldschmuck der Frau.

Die 74 Jahre alte Wohnungsinhaberin hatte zwei Männern hereingelassen, die angegeben hatten, im Auftrag des Vermieters Kabel überprüfen zu müssen. Erst nachdem die falschen Handwerker alle Räume überprüft und die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die Seniorin die geleerte Schmuckschatulle im Schlafzimmer.

Täterbeschreibung:

- männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, weißes T-Shirt der Marke Adidas, weiße Hose

- männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, weißes Hemd

Da Fahndungsmaßnahmen bislang nicht auf die Spur der Trickdiebe führten, ist die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben, beziehungsweise die über die Hausverwaltung vorher angekündet worden sind. Lassen Sie sich andernfalls nicht unter Druck setzen und schließen Sie die Tür! Fragen Sie bei der Hausverwaltung oder Ihrem Vermieter nach, bevor Sie die Handwerker in die Wohnung lassen. Informieren Sie im Zweifelsfall sofort die Polizei unter 110! Weitere Informationen zum Schutz gegen Betrugsmaschen finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell