POL-NE: Fahrer unter Drogen stürzt bei Flucht vor Polizei

Meerbusch (ots) - Ein 47-jähriger Meerbuscher war am Sonntag (25.08.) mit seinem Rennrad auf der Willicher Straße in Richtung Willich unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen überholte ihn kurz nach der Kreuzung Westring / Willicher Straße ein Linienbus. Der Mann stürzte von seinem Rad und der Bus hielt kurzzeitig an, fuhr dann aber weiter. Der Meerbuscher verletzte sich leicht. Das Verkehrskommissariat 1 hat die ...

