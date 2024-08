POL-NE: Falsche Bankmitarbeiter

Meerbusch (ots) - Am Freitag gegen 19.30 Uhr haben zwei bislang unbekannte Männer Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Gutenbergstraße in Meerbusch verschafft. Sie klingelten, gaben sich als Dachdecker aus und behaupteten gegenüber den älteren Bewohnern, einen Schaden an deren Dach festgestellt zu haben. Als die Senioren ankündigten, die Sache mit ihrem Sohn absprechen zu wollen, verließen die mutmaßlichen ...

mehr