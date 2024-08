Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermeintliche Handwerker in Meerbusch unterwegs

Meerbusch (ots)

Am Freitag gegen 19.30 Uhr haben zwei bislang unbekannte Männer Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Gutenbergstraße in Meerbusch verschafft. Sie klingelten, gaben sich als Dachdecker aus und behaupteten gegenüber den älteren Bewohnern, einen Schaden an deren Dach festgestellt zu haben. Als die Senioren ankündigten, die Sache mit ihrem Sohn absprechen zu wollen, verließen die mutmaßlichen Betrüger das Haus und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden: Einer von ihnen war etwa 25 Jahre alt und 170 Zentimeter groß, schlank und gut gekleidet. Der andere Mann war circa 60 Jahre alt und dunkelhaarig, korpulent mit Tattoos auf beiden Armen. Er trug eine abgeschnittene Hose mit Farbflecken und ein T-Shirt.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise auf diese Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der "falsche Handwerker" ist eine Betrugsmasche, mit denen Verbrecher versuchen, Zutritt zur Wohnung häufig älterer Menschen zu erlangen. Die Polizei rät daher: Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben, bzw. die über die Hausverwaltung angekündet worden sind. Weitere Informationen zum Schutz gegen Betrugsmaschen finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell