POL-NE: Neusser greift Rettungssanitäter an

Meerbusch (ots) - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit bei der Suche nach der 15-jährigen Katharina aus Meerbusch um Hilfe. Die Vermisste wurde letztmalig am Sonntag (25.08.) gegen 14:55 Uhr an ihrem Wohnort in Meerbusch-Büderich gesehen. Es ist wahrscheinlich, dass sich das Mädchen im Raum Krefeld aufhalten könnte. Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht dazu, dass die Vermisste angetroffen werden ...

