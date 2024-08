Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hausbewohner entdecken Hebelspuren an Eingangstür

Meerbusch (ots)

Am Montag (26.8.) sind Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße Auf dem Brühl in Meerbusch auf Beschädigungen an ihrer Tür aufmerksam geworden, die auf einen versuchten Einbruch hindeuten könnten. Um etwa 18 Uhr bemerkte eine Bewohnerin Hebelmarken, die von einem Schraubendreher herrühren dürften.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Unter derselben Nummer erhalten Eigentümer und Mieter außerdem Termine für eine kostenlose Beratung zum Thema Einbruchschutz durch die Polizei des Rhein-Kreis Neuss. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Es werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. Auf diesem Wege können Sie das Einbruchrisiko senken. Die Experten der Polizei beraten herstellerunabhängig über passende Maßnahmen.

